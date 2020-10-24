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Калашников продемонстрировал новейший пулемет РПЛ-20: видео

Тамара Астапенкова
00:45 24.10.2020
В настоящее время работа над данным прототипом ведется в рамках государственного оборонного заказа Минобороны РФ.
Калашников продемонстрировал новейший пулемет РПЛ-20: видео
© Фото: kalashnikov media youtube

Концерн «Калашников» разместил на своем официальном канале ролик, посвященный новейшему ручному пулемету РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный). На видео пулемет показан со всех сторон, также представлены тактико-технические характеристики изделия.

«Впервые прототип ручного пулемета с ленточным боепитанием РПЛ-20 был представлен в рамках Международного военно-технического форума “Армия-2020”. В настоящее время работа над данным прототипом ведется в рамках государственного оборонного заказа Минобороны РФ», - говорится в пояснении к ролику.

Общая длина изделия варьируется за счет телескопического приклада от 1085 до 1145 миллиметров. Длина ствола в базовом варианте 590 миллиметров. В РПЛ-20 возможна смена стволов в зависимости от условий боя. Общая масса оружия зависит от длины ствола: 5,5 килограмма - с длинным, 5,2 килограмма - с коротким. Емкость патронного короба - 100 патронов, калибр - 5,45 х 39 миллиметров. На РПЛ-20 устанавливаются все типы оптических и коллиматорных прицелов.

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