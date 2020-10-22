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Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября

Андрей Аркадьев
16:14 22.10.2020
Подводная лодка заложена  в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года.
Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября
© Фото: Минобороны России

Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» приказом Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-Морского Флота состоится на предприятии "Адмиралтейские верфи", входящем в состав Объединенной Судостроительной Корпорации. В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, руководства  Объединенной Судостроительной Корпорации, "Адмиралтейских верфей", проектно-конструкторских организаций, корабелы завода и ветераны ВМФ», - говорится в сообщении.

О готовности экипажа и подводной лодки к приему в состав ВМФ доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где  рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

Подводная лодка «Волхов» заложена  в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка – «Петропавловск-Камчатский» - была передана  Военно-Морскому Флоту в ноябре 2019 года. В настоящее время в цехах «Адмиралтейских верфей»  ведется строительство  еще двух подводных лодок серии – «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту.

Подводные лодки проекта 636.3   являются одними из самых малошумных в мире и  обладают высокой боевой эффективностью  Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное  торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.

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