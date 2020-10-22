Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября

Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» приказом Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-Морского Флота состоится на предприятии "Адмиралтейские верфи", входящем в состав Объединенной Судостроительной Корпорации. В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, руководства Объединенной Судостроительной Корпорации, "Адмиралтейских верфей", проектно-конструкторских организаций, корабелы завода и ветераны ВМФ», - говорится в сообщении.

О готовности экипажа и подводной лодки к приему в состав ВМФ доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

Подводная лодка «Волхов» заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка – «Петропавловск-Камчатский» - была передана Военно-Морскому Флоту в ноябре 2019 года. В настоящее время в цехах «Адмиралтейских верфей» ведется строительство еще двух подводных лодок серии – «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.