Названы сроки начала использования новейшего атомного ледокола «Арктика»

Новейший атомный ледокол «Арктика» планируется начать использовать уже в декабре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Торжественная передача судна госкорпорации «Росатом» от Объединенной судостроительной корпорации запланирована на среду, 21 октября. Постановление о введении ледокола в эксплуатацию подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Головной универсальный атомный ледокол проекта 22 220 "Арктика" будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт… Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года», - сообщили в правительстве.

Уточняется, что в 2021 году на судно установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит его мощность до 60 МВт.

Ледокол «Арктика» стал головным универсальным атомным ледоколом ЛК-60Я проекта 22 220, построенным по заказу Росатома. На данный момент он считается самым мощным в мире ледоколом. С ледоколами этой серии связана главная перспектива развития Северного морского пути и всей арктической зоны России.