Опубликованы кадры испытаний истребителя Су-57 под Астраханью

В Астраханской области прошли испытания новейшего оборудования для российского истребителя Су-57. Боевая машина пятого поколения считается сверхсекретной военной разработкой.

Как говорят разработчики, не за горами тот день, когда Су-57 будет летать в беспилотном режиме. Уже сейчас нет необходимости использовать десятков приборов - информация о работе всех бортовых систем выводится на два экрана.

Съемочная группа телеканала «Звезда» побывала в Ахтубинске, где обкатывают самолет и запечатлела на видео кадры испытаний.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.