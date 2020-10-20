В России представили модуль, вычисляющий беспилотники по звуку

Холдинг «Росэлектроника» государственной корпорации Ростех разработал модуль акустической разведки «Атака-Шорох». Устройство впервые представили на выставке «Интерполитех-2020», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Модуль способен обнаруживать беспилотные летательные аппараты по звуку, сообщает пресс-служба корпорации. Он улавливает шумы с помощью сверхчувствительных микрофонов.

Аппаратура предназначена для защиты объектов от несанкционированного проникновения дронов. Дальность обнаружения летательных аппаратов составляет от 150 до 500 метров.

С помощью «Атака-Шорох» можно будет выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерному шуму. Может применяться в системе «Безопасный город» и в индустриальных системах безопасности.

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020» проходит в Москве с 20 по 23 октября 2020 года на ВДНХ. Свою продукцию там представляют ведущие российские и зарубежные производители спецтехники и вооружения для правоохранительных органов и спецподразделений.