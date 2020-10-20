Разведчики в Северной Осетии получили бронеавтомобили «Тигр-М»

Разведывательное соединение в Северной Осетии получило бронеавтомобили «Тигр-М», сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.

В пресс-службе отметили, что у «Тигра-М» пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, имеется интегрированная керамическая броня, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.