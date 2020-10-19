Казанский вертолетный завод передал заказчику пять Ми-8МТВ-1

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) пять вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Два вертолета пополнят парк авиационной техники «Авиационной компании Конверс Авиа» в Тверской области. Еще две машины получит авиакомпания «ПАНХ» в Краснодарском крае, оставшийся Ми-8МТВ-1 передадут авиакомпании «АэроГео» в Красноярске.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-8МТВ, или Ми-8МТВ-1, - модернизированный высотный транспортный вертолет с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03. Динамический потолок увеличен до 6 000 метров. Полезная нагрузка - до 24 пассажиров, или 12 носилок с сопровождающими, или 4 000 килограммов груза в кабине, или 4 000 килограммов на подвеске.

Максимальная скорость - до 250 километров в час. Машина разработана в 1985-1987 годах и запущена в серийное производство в Казани в 1988 году. Имеет только гражданское назначение.