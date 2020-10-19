Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на второй этап испытаний в Японском море

Носитель новейших крылатых ракет «Калибр» и «Уран» модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел на второй этап заводских испытаний в Японское море. До конца года корабль вернется в состав Тихоокеанского флота.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В ноябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что фрегат сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».