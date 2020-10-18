В КБ Климова собрали унифицированный двигатель для всех типов авиации

Российское двигателестроение переживает знаковые преобразования: в России появился единый двигатель для самолетов и вертолетов. Его разработкой занято конструкторское бюро Климова.

По словам главного конструктора АО «ОДК-Климов» Всеволода Елисеева, двигатель применяется на вертолете Ми-38 и его модификациях, а также на самолетах Ил-112 и Ил-114.

«Степень унификации двигателя - порядка 70%», - заявил он в эфире «Военной приемки».

Ми-38 займет пустующую нишу между вертолетами Ми-8 и Ми-26 - нишу среднего многоцелевого вертолета.

«Решить данную задачу со старым двигателем не представляется возможным, так как мощность на чрезвычайных режимах должна быть больше, чего и добились изготовлением данного двигателя», - рассказал военный представитель Дмитрий Полторацкий.

Одновременно в КБ ведутся работы по разработке двигателя следующего поколения. Он призван произвести революцию, так как его конструкция подразумевает частичное отсутствие смазочного масла.

«В нем применяется такая технология, как сухой двигатель - опоры двигателя без масла. Это некий революционный шаг в будущем авиа- и двигателестроения», - пояснил Елисеев.

Как ранее рассказывал руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев, вертолет будет иметь самые разные варианты использования, начиная с пассажирских перевозок и перевозок вахтовиков, заканчивая грузовыми рейсами и поисково-спасательными работами. Речь идет о грузах более пяти тонн, в том числе габаритных - на внешней подвеске.