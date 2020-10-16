Атомный ледокол «Сибирь» перебазирован на новое место

Специалисты АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) провели операцию по перешвартовке первого серийного атомного ледокола «Сибирь» проекта 22 220 на седьмой причал достроечной набережной завода.

Сейчас на ледоколе начались работы по покраске надстройки, которые завершатся в начале следующего года.

Ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22 220) - новый тип российских атомных ледоколов. Название расшифровывается как «ЛедоКол», мощностью 60 МВт, с ядерной силовой установкой. В настоящее время на Балтийском заводе строится три атомных ледокола проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.