Ледокол «Арктика» пришел в Мурманск после ходовых и ледовых испытаний

В Мурманск после прохождения ходовых и ледовых испытаний прибыл головной универсальный атомный ледокол «Арктика», построенный в Санкт-Петербурге. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

Атомный ледокол «Арктика» - самый большой и мощный в мире. Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Атомоход имеет длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту борта 15,2 метра, скорость хода - 22 узла по чистой воде.

Ледокол способен пробивать лед толщиной до трех метров. Оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ 200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности.

Помимо головного судна на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.