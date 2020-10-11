Стало известно, почему новый комплекс ПВО С-300В4 снабжается разными ракетами

На стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» впервые были использованы новейшие комплексы ПВО С-300В4. В ходе маневров этот комплекс наравне с остальными использовался для уничтожения воздушных мишеней условного противника. Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров объяснил, чем отличаются комплексы С-300 и С-300В4 и почему на некоторых машинах четыре ракеты, а на других - всего две.

«Впервые на параде появляется новая машина ПВО сухопутных войск. Она называется С-300В4 и внешне не особо отличается от предшественников, но здесь абсолютно новая элементная база, рассчитанная на борьбу с различными новыми видами воздушных целей. И вот мы видим 4 машины, у каждой из них по 4 пусковые ракеты. Идем дальше и видим, что ракеты на следующей машине значительно больше, как бы диаметр их больше, но это тоже комплекс С-300В4. Разница в том, что там и там разные ракеты, рассчитанные на разные дальности и на разные цели. Четырехствольные С-300В4 прикрывают небо от самолетов и вертолетов, двуствольный напарник ловит в прицел низколетящие скоростные цели. Как раз это мы и наблюдаем в Астраханской степи», - объяснил журналист.

Между тем, первые партии зенитно ракетных систем С-300В4 уже начали поступать на вооружение соединения Восточного округа в Еврейской автономной области в рамках программы перевооружения. Специалисты, которым предстоит работать с ЗРС, прошли обучение в Оренбурге. Новую технику испытали во время стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.