Рогозин: среди пытавшихся проникнуть на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

Среди пытавшихся проникнуть на закрытое предприятие Роскосмоса НИЦ РКП в ночь с 7 на 8 сентября были люди с «интересным гражданством». Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересное», - заявил Рогозин.

Рогозин подчеркнул, что охрана предприятия задержала 17 человек. Они хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в Интернет, а также испортить оборудование.

По его словам, посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.

«Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под "Буран". Это большой внешний периметр нашего предприятия», - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, служба безопасности предприятия была поощрена за хорошо выполненную работу.