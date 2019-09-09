Скоростной катер для спасения космонавтов планируют создать в РФ

Для спасения экипажа космического корабля «Орел» (в случае нештатной посадки в Тихом океане) концерн Калашников может создать специализированный быстроходный катер. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что корпорация ждет от концерна соответствующий проект.

«Нам необходимы средства оперативной доставки к кораблю в случае нештатной ситуации. Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предложения по быстроходному катеру для эвакуации экипажа», - сказал Рогозин.

Ранее Рогозин подчеркнул, что корабль «Федерация», работы над которым в данный момент ведутся в России, получил название «Орел» в честь первого военного парусного корабля, который был построен царем Алексеем Михайловичем Романовым и введен в эксплуатацию в 1670 году.

Отметим, что на авиасалоне МАКС-2019 генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев предложил использовать для спасения космонавтов в океане экранопланы.

«Экраноплан - это единственное средство, которое может оперативно подойти к спускаемому аппарату. А дистанция между американским и российским берегами - 9000 километров», - сказал Анцев.

Он также отметил, что размер экраноплана позволит взять на борт не только космонавтов, но и спускаемый аппарат.