Войска ЮВО усилены новейшими танками Т-90А

Войска Южного военного округа в августе получили около 100 единиц современной техники, в том числе танки Т-72Б3 и Т-90А.

«В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и зарубежных военных баз современных танков Т-72Б3, Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Для соединений ракетных войск и артиллерии ЮВО в течение августа поступило более десяти новейших противотанковых комплексов "Корнет" и "Штурм-С"», - говорится в сообщении ЮВО.

В сообщении отмечено, что более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники получили общевойсковые объединения, части береговых войск ЧФ и КФл, соединения спецназа округа.

Так, в состав Каспийской флотилии вошел противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок».

Всего с начала 2019 года ЮВО получил более 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а до конца 2020 года доля современной техники в составе войск ЮВО должна быть доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на Уралвагонзаводе. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.