Названы сроки появления двигателя для российского сверхзвукового пассажирского самолета

Газогенератор двигателя для сверхзвукового самолета планируется разработать к 2024 году. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора – генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Юрий Шмотин.

«Мы понимаем, что на рубеже 2023-2024 годов мы должны будем предложить новый базовый газогенератор, который по своим характеристикам может быть сертифицирован по современным нормам», - заявил Шмотин.

По словам генерального конструктора ОДК, при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ корпорация будет исходить из задач и отведенных на их реализацию сроков.

«На сегодняшний день двигатель для сверхзвукового самолета как отдельный проект не выведен. Мы знаем критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя. Пока это все, что я могу сказать», - добавил представитель ОДК.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Работу над проектом начали в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), где приступили к изучению возможности применения в гражданском сегменте авиации технологий, воплощенных в Ту-160, заявили в РИА Новости.

Сейчас в России ведутся исследования по разработке нового двигателя для гражданской версии сверхзвукового самолета. Главными проблемами при создании силовой установки может стать звуковой удар при полете на определенных скоростях и шум в районе аэропортов.