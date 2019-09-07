Впервые поднявший в воздух МС-21 летчик рассказал о характеристиках самолета

Новейший российский лайнер МС-21 продолжает проходить испытания.

«Мы прошли достаточно приличный путь к пониманию, что может этот самолет», - рассказал «Звезде» летчик-испытатель Роман Таскаев.

Стоит отметить, что Таскаев был первым летчиком, который поднял самолет в воздух.

«Мы защитили углы сваливания, мы прошли сумасшедшее испытание на флаттер, мы прошли испытание по прерванным продолженным взлетам, определение различных характеристик», - вспоминает он.

По словам специалиста, несмотря на то, что эти тесты были начальными, они самые тяжелые.

Таскаев добавил, что впереди ожидается много интересной работы.

«Я думаю, что самолет понравится и нашим потребителям», - рассуждает летчик.

Говоря о возможностях новейшего лайнера, Таскаев утверждает: при пилотировании можно достигнуть углов тангажа порядка 40-45 градусов.

«Чтобы вывести из этого тангажа им (пилотам - прим. ред.) приходится увеличивать крен, ну, скажем так, 90-100 градусов», - пояснил специалист.

По его мнению, самолет может даже выполнить элемент «бочка», хотя это и нежелательно.