Сверхтяжелый транспортник Ан-124-100 «Руслан» передан в эксплуатацию

На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) успешно завершена работа по сервисному обслуживанию и продлению ресурса летной годности второго в этом году сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

«6 сентября он взлетел с взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса Ульяновск-Восточный и взял курс к месту базирования», - сообщили в пресс-центре АО «Авиастар-СП».

В рамках программы по восстановлению летной годности воздушного судна на Ан-124-100 были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения «Руслана».

«На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний», - отметили на предприятии.

На данный момент в производстве окончательной сборки АО «Авиастар-СП» выполняются работы по сервисному обслуживанию и восстановлению летной годности еще на одном воздушном судне Ан-124-100. В этом году самолет также планируется передать в эксплуатирующую организацию.

С 2004 года АО «Авиастар-СП» продолжает модернизацию эксплуатируемого парка «Русланов». На основании результатов дополнительных испытаний и проведения расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции «Руслана» в 50 000 летных часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.