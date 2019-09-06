Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Космический корабль, который на стадии разработки носит название «Федерация», получит имя. Он будет называться «Орел», рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава ведомства пояснил, что имя космическому кораблю дали по аналогии с первым русским парусным кораблем, который был построен в 17 веке.

«Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами», - заметил Рогозин.

Он добавил, что Владимир Путин также одобрил название корабля.

Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают сразу две версии пилотируемого корабля «Федерация». Одна из них будет околоземной, а вторая - окололунной.