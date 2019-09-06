Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил название космического корабля.
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Космический корабль, который на стадии разработки носит название «Федерация», получит имя. Он будет называться «Орел», рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава ведомства пояснил, что имя космическому кораблю дали по аналогии с первым русским парусным кораблем, который был построен в 17 веке.
«Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами», - заметил Рогозин.
Он добавил, что Владимир Путин также одобрил название корабля.
Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают сразу две версии пилотируемого корабля «Федерация». Одна из них будет околоземной, а вторая - окололунной.