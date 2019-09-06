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Путин потребовал загрузить мощности космодрома «Восточный»

Андрей Аркадьев
15:48 06.09.2019
Президент намерен в ходе совещания заслушать детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин после работы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отправился в Амурскую область. Президент намерен проконтролировать ход строительства новых объектов на космодроме «Восточный»: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский.

Глава государства заявил, что ситуация на космодроме требует его личного вмешательства. Путин также потребовал предоставить ему 6 сентября детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение его объектов, как выполняются намеченные графики работ.

Лидер страны подчеркнул, что вся строящаяся на территории космодрома наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, а также обеспечивать запуски российских перспективных ракетных комплексов.

«С космодрома "Восточный" уже произведено пять пусков. Теперь мощности космодрома "Восточный" могут и, хочу это подчеркнуть, должны быть загружены более серьезным образом. Знаю, что такие планы у Роскосмоса на следующий год есть», - сказал он.

Космодром «Восточный» - российский гражданский космодром в Амурской области, вблизи города Циолковского. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников.

Космодром возводился с целью обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, сокращения затрат на космодром Байконур и улучшения социально-экономической обстановки в Амурской области.

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