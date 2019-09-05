Интегрированные системы управления для кораблей ВМФ создаются в России
В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
«Разрабатываемые системы боевого управления должны интегрировать в себя все современные и перспективные средства поражения, защиты, обнаружения, а также обеспечивать сетецентрические принципы межвидового взаимодействия», — обратил внимание разработчиков замминистра обороны в ходе посещения АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».
Также заместителю главы военного ведомства продемонстрировали работу перспективной системы боевого управления подводных лодок на стендовом образце предприятия.