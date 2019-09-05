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Производство вертолета Ка-62 начнется в России до конца года

Александр Пешков
10:32 05.09.2019
В продвижении вертолетов будет участвовать ВЭБ.РФ.
Производство вертолета Ка-62 начнется в России до конца года
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Серийное производство легкого многоцелевого вертолета начнется в 2019 году. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме после подписания соглашения с ВЭБ.РФ о продвижении этого вертолета.

«Этот новейший вертолет востребован во многих регионах нашей страны и за рубежом, и я уверен, что при поддержке ВЭБ.РФ он быстро найдет своего первого эксплуатанта», - отметил Богинский.

Ка-62 — российский перспективный многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов» на основе военной модификации Ка-60. Разработка этого вертолета началась в 1990 году, а на авиасалоне МАКС-1995 был представлен полноразмерный макет данной машины.

После этого дальнейшая разработка вертолета была остановлена. Только в 2012 году на выставке HeliRussia был вновь представлен полноразмерный макет. Тогда же стало известно, что вместо российских турбовальных двигателей РД-600 на машину будут устанавливаться двигатели Turboméca Ardiden 3G французской компании Turboméca.

Еще через четыре года вертолет совершил первый полет: машина совершила висение с разворотами, рысканиями по тангажу и крену. Полноценный испытательный полет состоялся год спустя, 25 мая 2017 года.

Наконец, в 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019.

Ранее в Госкорпорации «Ростех» сообщали, что производство вертолета запланировано на 2020 год. В 2015 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что производство специализированной версии Ка-62 для Арктики начнется в 2016 году. 

В 2017 году Минпромторг озвучивал планы по продаже до 2030 года 365 таких машин. В том же году вертолет впервые был представлен широкой публике на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В 2018 году сообщалось, что для вертолета разрабатывается новая модификация шасси, которое может быть использовано на машинах морского базирования. 

В июне 2019 года «Вертолеты России» взяли кредит на 5 миллиардов рублей. По утверждению пресс-службы предприятия, эти деньги пойдут на создание и продвижение гражданских вертолетов, а также на послепродажное обслуживание гражданской техники. Речь идет о вертолетах Ка-62, Ка-32, Ка-226; «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и о другой продукции гражданского назначения.

По состоянию на 2018 год структура мирового рынка вертолетов распределилась следующим образом: 2% - тяжелый с двумя двигателями, 18% - легкие с двумя двигателями, 31% - средние и средне-легкие, 49% - легкие с одним двигателем. При этом Россия традиционно была лидером среди производителей только средних и тяжелых вертолетов, но не легких.

Именно поэтому холдинг «Вертолеты России» принимает усилия для разработки машин легкого класса. В данный момент в серийное производство запущен только легкий многоцелевой вертолет «Ансат» (7-9 мест), который предприятие пытается активно продвигать на международные рынки. Кроме того, на выставке Helirussia-2018 в торжественной атмосфере был представлен макет легкого вертолета VRT-500.

Отметим, что одними из основных заказчиков вертолетов такого класса, к которому относится Ка-62, являются нефтяники, которые используют их для доставки вахтовиков, в том числе на морские платформы.

Так, в 2015 году из сообщения концерна Finmeccanica стало известно, что дочерняя компания «Роснефти» - ООО «РН-Аэро» - согласилась приобрести десять вертолетов AgustaWestland AW189 за 160 миллионов евро. Кроме того, по подписанному в декабре 2014 года соглашению «Роснефть» планирует заказать у итальянской компании дополнительные вертолеты в 2025 году.

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