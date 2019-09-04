Путин показал Моди вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2

На острове Русский во Владивостоке Владимир Путин лично показал индийскому премьеру Нарендре Моди легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, которые Индия намерена закупать у России.

Поставки будут осуществляться в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения для нужд индийского оборонного ведомства.

«Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море», - отметил президент РФ.

Межправительственное соглашение предполагает поставку 60 вертолетов и производство в Индии еще 140 машин.

Еще одним вертолетом, который осмотрел Моди, стал гражданский Ми-171А2. Их тоже начнет закупать Индия в рамках ранее заключенного контракта.