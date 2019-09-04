Индия заказала у России оружия почти на 15 миллиардов долларов

Индия заказала у Российской Федерации вооружений на сумму в 14,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв», - сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, прежде всего, со стороны США, были подписаны крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

Он также отметил, что продолжаются переговоры о поставках и лицензионном производстве ПЗРК «Игла-С».

Ранее Шугаев сообщил, что между Турцией и Россией ведутся консультации о поставках истребителя пятого поколения Су-57.