Мантуров: российский сверхзвуковой пассажирский авиалайнер создадут с нуля

Сверхзвуковой пассажирский самолет, с предложением о создании которого выступил президент России Владимир Путин, планируется создавать с нуля, а не на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылка на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, создание такого самолета на базе бомбардировщика Ту-160 невозможно, потому что такой проект не будет экономически оправдан. Кроме того, в России отсутствуют двигатели для данной машины, а НК-32 (которые используются на Ту-160 - прим. ред.) не подходят по размеру и экономическим параметрам.

«Сверхзвуковой лайнер должен быть компактной машиной. Скорее всего, на 16–19 мест. Скорость должна быть примерно 2000–3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч, кто же будет покупать сверхзвуковой самолет вдвое дороже, если разница в скорости будет незначительной? Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета», - сказал Мантуров.

© ТРК "Звезда" Проект российского сверхзвукового бизнес-джета

Отметим, что в январе текущего года начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев» Михаил Никулочкин заявил, что «Туполев» рассматривает два варианта компоновки данного самолета - с неподвижным крылом и крылом изменяемой стреловидности.

По его словам, цена билета Москва - Хабаровск, по предварительным данным, составит более 150 тысяч рублей.

Тогда Никулочкин заявил, что стоимость НИЭР составит 42,38 млрд рублей. Стоимость постройки серийного образца обойдется в 6,05 млрд рублей. По словам Мантурова, стоимость работ только в 2017-2019 годах составляет около 1,4 млрд рублей.