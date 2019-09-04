Бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием создали в России
Стоимость машины для Минобороны РФ снизили на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески.
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Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, которые занимаются перевозкой ядерного оружия, создали на базе шасси «Тайфун».
Машина прошла заводские испытания и будет передана 12-му Главному управлению Минобороны. Бронеавтомобиль получил литеру «О».
Его стоимость была снижена почти на треть для армии за счет упрощения систем и замены подвески.
«Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам», - рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика «Ремдизель» Игорь Зарахович.