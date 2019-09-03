«Александр Обухов» прошел сервисное обслуживание в Санкт-Петербурге

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад начальников профильных органов военного управления о завершении сервисного обслуживания в рамках обеспечения полного жизненного цикла головного корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александр Обухов», которое выполнил Средне-Невский судостроительный завод по контракту с Министерством обороны РФ.

Корабль прибыл на предприятие 8 августа. Специалисты СНСЗ провели операцию подъема заказа с воды и установки корабля на горизонтальную часть слипа. По результатам работы доковой комиссии был составлен план-график работ, согласованный с Техническим управлением ВМФ и командованием Балтийского флота.

В рамках работ по сервисному обслуживанию были произведены годовые технические осмотры и обслуживание главных двигателей, дизель-генераторов, винто-рулевого комплекса, кран-манипулятора и спецоборудования корабля.

Благодаря тесному взаимодействию специалистов верфи, представителей контрагентов и Главного командования ВМФ, экипажа корабля, все работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством.

3 августа была проведена операция по спуску корабля на воду, и экипаж приступил к подготовке к переходу в место постоянного базирования.