Представлен вертолет Ка-226Т для Индии

Холдинг «Вертолеты России» представил на Восточном экономическом форуме вертолет Ка-226Т для Индии.

Вертолеты окрашены в два цвета: правая сторона выкрашена в зеленый цвет для индийских военных, левая - в синий для медиков. Рядом продемонстрирован сменный трехместный VIP-модуль для этого вертолета.

© Александр Кряжев, РИА Новости Ка-226Т для Индии

Ка-226 — российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ Камова. В декабре 2015 года был подписан контракт на поставку 200 Ка-226Т для вооруженных сил Индии. Согласно условиям контракта, Россия должна поставить 40 вертолетов, а остальные 160 единиц будут собраны в Индии.