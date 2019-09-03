Новый глушитель для стрелкового оружия создан в России

В сообщении отмечено, что в случае необходимости глушитель можно использовать без теплопоглощающего элемента, например, при интенсивной стрельбе автоматическим огнем. Разработка обеспечивает оптимальное сочетание габаритных размеров и массы. Длина глушителя – 210 мм, диаметр – 38 мм, вес – 350 г.

«Съемный модуль позволяет в полевой обстановке быстро производить его замену. При этом конструкция теплопоглощающего элемента позволяет повысить степень торможения и охлаждения всего потока газов при выходе из ствола за счет взаимодействия газов одновременно практически со всем объемом теплопоглощающего элемента», - сообщили в пресс-службе корпорации.

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