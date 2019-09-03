Шойгу: «Вертолеты России» существенно снизили стоимость на Ми-28НМ для МО РФ

Холдинг «Вертолеты России» существенно снизил ранее заявленную стоимость на вертолеты Ми-28НМ для российского военного ведомства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия компании должны поставить для Минобороны РФ 423 современных вертолета. В том числе 98 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ, контракт на поставку которых был заключен по поручению Верховного главнокомандующего. При этом холдинг существенно снизил ранее заявленную стоимость», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в данный момент войска получили 112 вертолетов, 58 из них - досрочно. В текущем году запланирована поставка 60 вертолетов, 42 из которых уже поступили в войска.

Напомним, что контракт на поставку вертолетов был подписан на полях форума «Армия-2019», который прошел в июне текущего года в подмосковном парке «Патриот».