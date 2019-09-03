Шойгу: вспомогательный флот получит к 2027 году 176 судов

Для вспомогательного флота в соответствии с программой вооружения на 2018-2027 годы будет поставлено 176 судов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Сейчас в составе вспомогательного флота более 450 судов. Почти 80% из них построены в прошлом веке», - сказал Шойгу.

По его словам, среди этих судов есть неисправные и не имеющие перспектив использования.

«В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность которых доведена до 85%», - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что Минобороны планомерно решает эту задачу, и до 2027 года вспомогательный флот получит 176 судов.

Вспомогательные корабли и суда ВМФ созданы для обслуживания мест базирования и обеспечения повседневной деятельности боевых кораблей ВМФ. Суда обеспечения не предназначены для непосредственного участия в боевых действиях и поэтому имеют либо легкое оборонительное вооружение (зенитные установки, пулеметы), либо не имеют его вообще.