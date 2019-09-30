Салюков рассказал о возможностях экипировки «Ратник»

Экипировка «Ратник» на 50% увеличит боевые возможности военных. С таким заявлением выступил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, кучность стрельбы стала лучше более чем в полтора раза. Кроме того, была увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости.

«Применение экипировки "Ратник" позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза», - подчеркнул Салюков.

Он отметил, что комплект поставляется в войска, и на настоящий момент 70% военнослужащих Сухопутных войск снабжены экипировкой.