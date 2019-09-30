Испытания новейшего МРК «Ингушетия» начались в Черном море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на испытания в Черное море. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

По словам Рулева, корабль вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний.

Программа испытаний также включает проверку надежности энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.