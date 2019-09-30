Российская компания планирует создать космический транспортный корабль

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы», созданная выходцами из S7 Space, планирует построить транспортный космический корабль, который будет дешевле кораблей Роскосмоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новости самой компании.

«"Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех", - сказали в МТКС. Корабль получил название "Арго" в честь судна, на котором в поисках Золотого руна по древнегреческой мифологии отправились аргонавты», - рассказали в компании.

В сообщении говорится, что корабль сможет доставлять две тонны груза на МКС и возвращать до 1 тонны груза.

Ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка, корпус будет создан из композитных материалов, ради чего планируется создать сборочно-производственный комплекс.

Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчете на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовку к новому предполетному циклу составит около 11,5 миллиона долларов.

В качестве «космического извозчика» компания МТКС планирует получить к 2032 году выручку в объеме около 600 миллионов долларов США.