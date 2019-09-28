Необходимое лекарство и непобедимые «Торы»: что производится в стенах заводов концерна «Алмаз-Антей»

Министерство обороны РФ подписало долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Для этой техники на гусеничной платформе нет никаких преград: они имеют очень высокую проходимость и скорость. Когда машина на боевом дежурстве, то за безопасность в небе можно не беспокоиться. И все это благодаря людям, которые собирают зенитные комплексы. Несколько тысяч сотрудников ижевского завода «Купол» концерна «Алмаз-Антей» трудятся над тем, чтобы боевые машины работали идеально.

«Самое сложное и самое ответственное - это обеспечить качество нашей продукции, чтобы изделие работало и не имело нареканий со стороны эксплуатирующих организаций», - рассказал заместитель начальника сборочно-монтажного цеха Михаил Лебедев.

Предприятия концерна производят не только военную технику: например, там делают незаменимый при создании гражданских самолетов и кораблей уникальный гироскоп. Хотя размер прибора небольшой, его значение огромно: он используется в космонавтике для ориентации кораблей «Союз». Такие гироскопы удалось разработать только трем странам, а Россия в этом списке благодаря гениальному изобретателю Петру Мачехину, потратившему на создание прибора больше 30 лет.

«Сложность заключается в реализации изготовления вот этих кварцевых деталей, в математике этого самого резонатора, в управлении этим гироскопом», - рассказал главный конструктор гироскопических устройств и приборов Петр Мачехин.

На соседнем предприятии создают элементы для атомных станций, тепловое и климатическое оборудование, а неподалеку находится единственное в России производство раствора для перитонеального диализа - лекарства, без которого не выжить больным с почечной недостаточностью. При этом доля продукции гражданского назначения на заводах концерна «Алмаз-Антей» будет только возрастать.

«Это важно для экономического развития предприятия, потому что ограничиться только выпуском военной продукции - это значит ограничить свое экономическое развитие», - отметил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.

В ближайших планах по диверсификации - выпуск холодильного оборудования и промышленных систем кондиционирования воздуха. Для этого будет создано новое предприятие.