Запуск ракеты «Оникс» БРК «Бастион» показали в замедленной съемке

Береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке 27 сентября. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Спустя установленное время она успешно поразила мишень, которая находилась на полигоне в 200 километрах от места пуска. Телеканал «Звезда» рассказывает о принципе работы этой ракеты.

При запуске ракеты комплекса «Бастион» срабатывают газодинамические подворачивающие импульсы, которые вырабатываются внутри крышки в головной части ракеты и приводят ее в нужное положение.

Силовая установка «Оникса» включает в себя маршевый сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, имеющий интегральный стартовый твердотопливный ускоритель. Двигатель ракеты рассчитан на маршевый полет со скоростью в 2,0-3,5 Маха в широком диапазоне высот.

Мероприятия на Чукотке проведены в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России, сообщает Минобороны.

Вся необходимая техника и личный состав были доставлены к месту пуска большим десантным кораблем. Техника, задействованная в обеспечении запуска «Оникса», проделала многокилометровый марш. Военнослужащие выполнили залп с необорудованных позиций.

Безопасное обеспечение стрельбы обеспечивали около десяти боевых кораблей и самолетов морской авиации.