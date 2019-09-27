Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57

Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета истребителя Су-57 и ударного БПЛА «Охотник».

Новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.

В рамках идущей программы испытаний БПЛА «Охотник» совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Во время полета было отработано взаимодействие между БПЛА «Охотник» и самолетом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Первый совместный полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе текущего года. Тогда «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ. На авиасалоне МАКС-2019 была представлена модель беспилотника с плоским соплом.

О том, что работы по этому проекту должны завершиться в ближайшее время, в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийное создание БПЛА начнется после 2024 года.