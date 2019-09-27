Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57

Александр Пешков
12:42 27.09.2019
«Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета истребителя Су-57 и ударного БПЛА «Охотник».

Новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.

В рамках идущей программы испытаний БПЛА «Охотник» совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Во время полета было отработано взаимодействие между БПЛА «Охотник» и самолетом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.
Первый совместный полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе текущего года. Тогда «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ. На авиасалоне МАКС-2019 была представлена модель беспилотника с плоским соплом.

О том, что работы по этому проекту должны завершиться в ближайшее время, в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийное создание БПЛА начнется после 2024 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.09.2019, 12:38
В Кремле поддержали запрещающий курение на балконах закон
Дата27.09.2019, 06:55
День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов
Дата26.09.2019, 16:34
Названо возможное место следующего боя Федора Емельяненко
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 12:42
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:00 Спорт
Видео
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову
12:42 В стране и мире
На Украине СНГ назвали «клубом неудачников»
12:38 В стране и мире
В Кремле поддержали запрещающий курение на балконах закон
12:24 В стране и мире
Шнуров прокомментировал закон о запрете курения на балконах
12:18 Вопросы истории
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
События дня
События дня
Взвод-2019
Центр-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Послал на три буквы»: СМИ рассказали подробности дебоша с участием Аверина в самолете
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Шнуров прокомментировал закон о запрете курения на балконах
Видео
Кадетам и юнармейцам вручили знаки «Юный защитник Отечества»
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.