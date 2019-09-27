Названы причины сокращений сотрудников завода «Прогресс» холдинга «Вертолеты России»

Руководство холдинга «Вертолеты России» предложит сокращаемым сотрудникам приморского завода «Прогресс» вакансии на других предприятиях холдинга, в том числе в других регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«Права работников не нарушены, органы местного самоуправления о сокращении уведомлены. Занятость сотрудникам предложена, в том числе на других предприятиях холдинга», - заверили в пресс-службе.

По данным профсоюза завода «Прогресс», в 2019 году уведомления о сокращении получили 220 работников предприятия. По данным организации, в начале 2018 года на предприятии работало 7100 соотрудников, а в январе 2019 года - уже 5045.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина» - авиастроительная компания, расположенная в городе Арсеньеве в Приморском крае, одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ.

На предприятии ведется серийный выпуск вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ка-52К «Катран». Кроме того, там ведется и производство многоцелевого вертолета Ка-62.

Отметим, что на форуме «Армия-2019» между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ был подписан контракт на поставку около 100 вертолетов Ми-28НМ. При этом, по словам министра обороны РФ, ради подписания этого контракта холдинг «Вертолеты России» существенно снизил ранее заявленную стоимость на эти машины.

Контракта на дополнительные поставки Ка-52 на форуме «Армия-2019» подписано не было. По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, в данный момент открыта опытно-конструкторская работа по модернизации Ка-52М, а контракт на поставки этих машин может быть заключен в следующем году.

Что касается вертолета Ка-62, то гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме объявил, что серийное производство легкого многоцелевого вертолета начнется в 2019 году, а в его продвижении будет участвовать ВЭБ.РФ.

Данный вертолет разрабатывается начиная с 1990 года, а полноразмерный макет был представлен на МАКС-1995.

После этого дальнейшая разработка вертолета была остановлена. Только в 2012 году на выставке HeliRussia был вновь представлен полноразмерный макет. Тогда же стало известно, что вместо российских турбовальных двигателей РД-600 на машину будут устанавливаться двигатели Turboméca Ardiden 3G французской компании Turboméca.

Еще через четыре года вертолет совершил первый полет: машина выполнила висение с разворотами, рысканиями по тангажу и крену. Полноценный испытательный полет состоялся год спустя, 25 мая 2017 года.

Наконец, в 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019. Производство машины должно начаться до конца 2019 года.

В конце 2012 года с бразильской авиакомпанией Atlas Táxi Aéreo заключено предварительное соглашение на поставку семи вертолетов данной модели, а в 2016 году планировалось поставить пять вертолетов Ка-62 в интересах национальной нефтедобывающей компании Ecopetro. Однако твердых заказов на этот вертолет в данный момент нет.

В 2018 году Богинский заявил, что «Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета Ка-62. С какими именно двигателями предполагается предлагать военным данный вертолет, он не уточнил.

В июне 2019 года «Вертолеты России» взяли кредит на пять миллиардов рублей. По утверждению пресс-службы предприятия, эти деньги пойдут на создание и продвижение гражданских вертолетов, а также на послепродажное обслуживание гражданской техники. Речь идет о вертолетах Ка-62, Ка-32, Ка-226; «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и о другой продукции гражданского назначения.