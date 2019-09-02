Борисов заявил о несоответствии «Ангары» требованиям Минобороны
По словам вице-премьера РФ, нынешние характеристики ракеты не удовлетворяют основного заказчика, а срывы Роскосмоса по «Ангаре» привели к большой потере времени.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: roscosmos.ru
Российская ракета «Ангара» не соответствует требованиям ее основного заказчика – Минобороны РФ. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
По его словам, срывы Роскосмоса по ракете привели к большой потере времени.
Тем не менее, как отметил вице-премьер в интервью «Ведомостям», выбор оборонного ведомства ракеты в качестве основного носителя для вывода на орбиту спутниковой группировки «никто не подвергает сомнению».
«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Оно состоит из носителей четырех классов - от легкого до тяжелого. Диапазон грузоподъемностей составляет от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите.