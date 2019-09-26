Три новых бомбардировщика Су-34 поступят на вооружение ЦВО

На вооружение Центрального военного округа в ближайшее время поступят три бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Планируется, что данные самолеты уже в начале октября перебазируются на военный аэродром Шагол в Челябинскую область», - говорится в сообщении.

В нем подчеркнуто, что летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, завершил переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты.

«Кроме того, три крылатые машины завершат формирование второй эскадрильи Су-34», - говорится также в сообщении.

Ранее на вооружение полка поступил 21 Су-34.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

По сравнению с Су-27 были увеличены полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году. Из-за характерной приплюснутой формы носовой части в войсках получил прозвище «Утенок». Всего на вооружении стоит более 100 бомбардировщиков.