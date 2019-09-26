Военный спутник МО РФ принят на управление наземными средствами ВКС

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-25"», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем также отмечено, что офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в 10:46 по московскому времени с космодрома Плесецк. Все системы сработали штатно.