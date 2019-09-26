Авиабаза Хмеймим будет реконструирована и сможет принимать больше самолетов

Авиабаза Хмеймим пройдет реконструкцию, после которой будет способна принимать большее число авиатехники. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В декабре 2017 года большая часть личного состава и техники была выведена в постоянные места дислокации. Сейчас на авиабазе находится около 30 летательных аппаратов - это современные истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ», - сообщил заместитель командира авиаполка, размещенного на базе, Константин Долгов.

Ранее Долгов сообщил, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии построены защитные сооружения для новейших истребителей поколения 4++ Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других самолетов.

По его словам, сооружения позволили значительно сократить подготовку к повторному вылету, а также увеличить ресурс военной техники.