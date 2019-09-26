Борисов: гособоронзаказ не будет сорван из-за санкций

Гособоронзаказ не будет сорван в связи с отказом поставок в РФ комплектующих и материалов из-за санкций. Соответствующее заявление вице-премьер Юрий Борисов сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы. Мы реализуем по Вашему поручению эту программу. Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет», - сказал вице-премьер.

Борисов также отметил, что диверсификация на предприятиях ОПК идет хорошими темпами.

«В целом идет неплохо. В 2018 году 20,8% - это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс»,- сказал Борисов

О том, что президент России проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудит вопросы ВПК, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он сегодня в продолжение своей поездки в Ижевск, где было заседание комиссии по ВПК, будет заниматься этими вопросами, в том числе на встрече с Борисовым. И ряд вопросов они будут обсуждать», - сказал Песков.

На комиссии ВПК 19 сентября президент отметил успехи в импортозамещении в ОПК: за пять лет действия соответствующей программы удалось достичь технологической независимости по 350 образцам вооружений.

Он также подчеркнул, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса необходимо увеличить.