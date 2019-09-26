Обновленные Су-30СМ получили элементы системы связи от Су-57

Модернизированные многофункциональные истребители Су-30СМ получили элементы системы связи и обмена данными от истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника научно-технического центра НПП «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Алексея Ратнера.

По словам Ратнера, на Су-57 используется самая новая модификация объединенной системы связи, обмена данными (ОСНОД).

Он также подчеркнул, что система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель Су-30СМ будет унифицирован с самолетом поколения 4++ Су-35, что даст ему вторую жизнь.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Машина является элементом сетецентрической военной доктрины: самолет сможет передавать данные о целях как другим самолетам, так и наземным комплексам ПВО, и наоборот, получать целеуказание от них. При этом бортовая система управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них. Это позволяет многократно увеличивать эффективность истребителей и уменьшать боевые потери.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Всего построено более 500 этих самолетов, которые стоят на вооружении десяти стран мира. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС. Боевая нагрузка самолета - около десяти тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям.