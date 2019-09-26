Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Расходы Минобороны РФ планируется увеличить в 2020 году

Александр Пешков
11:21 26.09.2019
Расходы Министерства обороны в 2020 году могут быть увеличены на 6,6%.
Расходы Минобороны РФ планируется увеличить в 2020 году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Расходная часть бюджета, выделенная в 2020 году Минобороны, составляет 1,894 триллиона рублей. В 2019 году расходы Министерства обороны составили 1,776 триллиона. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 

Большую часть средств из выделенных 1,894 триллиона (1,056 триллиона рублей) предполагается потратить на национальную оборону. Однако в бюджете есть засекреченные показатели гособоронзаказа.

В 2021 году расходы военного ведомства сократятся почти до 1,574 триллиона и незначительно возрастут до 1,609 триллиона рублей в 2022 году.

На обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами в 2020 году планируется потратить 8 876 000 рублей, в 2021-м - 8 930 000 рублей и в 2022-м - 8 984 000 рублей.

На содержание объектов инфраструктуры космодрома Байконур в 2020 году предполагается потратить по 1,024 миллиарда рублей в 2020, 2021 и в 2022 году.

На развитие здравоохранения в 2020 году предполагается потратить 841,852 миллиарда рублей, в 2021 году - 780,421 миллиарда рублей, в 2022 году - 785,76 миллиарда рублей. На развитие культуры с 2019 по 2022 год - 380 миллиарда рублей, на деятельность министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - 93,2 миллиарда рублей.

Общий объем доходов в федеральный бюджет в 2020 году прогнозируется на уровне 20,4 триллиона рублей, общий расход - 19,5 триллиона рублей.

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 3% в годовом выражении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.09.2019, 11:49
В Кремле отвергли обвинения в нарушении ДРСМД
Дата26.09.2019, 04:45
Летчики ВКС России продемонстрировали в деле прицельно-навигационный комплекс «Гефест»
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрал Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата26.09.2019, 12:05
Обновленные Су-30СМ получили элементы системы связи от Су-57
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:25 В стране и мире
Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле
12:22 В стране и мире
Видео
Жители Уфы вышли ловить рыбу в дворовых лужах: видео
11:49 В стране и мире
В Кремле отвергли обвинения в нарушении ДРСМД
11:45 В стране и мире
В Кремле оценили слова Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс
11:13 В стране и мире
Зеленский удивился публикации стенограммы его разговора с Трампом
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Из князи в грязи: водитель Lamborghini не пропустил скорую в Москве
Видео
Народный артист СССР Олег Басилашвили отмечает юбилей
Видео
Подлодка ложится на грунт: кадры изнутри субмарины
Улетая, гасите свет: боевой вертолет США протаранил ЛЭП в Германии
«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.