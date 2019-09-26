Расходы Минобороны РФ планируется увеличить в 2020 году

Расходная часть бюджета, выделенная в 2020 году Минобороны, составляет 1,894 триллиона рублей. В 2019 году расходы Министерства обороны составили 1,776 триллиона. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Большую часть средств из выделенных 1,894 триллиона (1,056 триллиона рублей) предполагается потратить на национальную оборону. Однако в бюджете есть засекреченные показатели гособоронзаказа.

В 2021 году расходы военного ведомства сократятся почти до 1,574 триллиона и незначительно возрастут до 1,609 триллиона рублей в 2022 году.

На обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами в 2020 году планируется потратить 8 876 000 рублей, в 2021-м - 8 930 000 рублей и в 2022-м - 8 984 000 рублей.

На содержание объектов инфраструктуры космодрома Байконур в 2020 году предполагается потратить по 1,024 миллиарда рублей в 2020, 2021 и в 2022 году.

На развитие здравоохранения в 2020 году предполагается потратить 841,852 миллиарда рублей, в 2021 году - 780,421 миллиарда рублей, в 2022 году - 785,76 миллиарда рублей. На развитие культуры с 2019 по 2022 год - 380 миллиарда рублей, на деятельность министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - 93,2 миллиарда рублей.

Общий объем доходов в федеральный бюджет в 2020 году прогнозируется на уровне 20,4 триллиона рублей, общий расход - 19,5 триллиона рублей.

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 3% в годовом выражении.