С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в 10:46 по московскому времени с космодрома Плесецк, доставит на орбиту созданный в интересах Минобороны космический аппарат. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

«В 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно выполнен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении.

Двадцать пятого сентября с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) ракетой «Союз-ФГ» был доставлен космический корабль «Союз МС-15».