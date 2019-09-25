Путин оценил военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой

Работы по созданию в Венесуэле сервисных центров и поставки запчастей для военной техники в соответствии с установленным графиком. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле.

По словам Путина, сотрудничество между Россией и Каракасом связано в первую очередь с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.

«Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями», - сказал Путин.

Также на встрече с Мадуро Владимир Путин заявил о поддержке Россией легитимных властей Венесуэлы

В Венесуэлу поставлено порядка 100 тысяч автоматов АК-103, истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80, системы ПВО ЗРК «Бук-М2», «Антей-2500» и другую военную технику.