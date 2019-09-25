Новое океанографическое судно для ВМФ спустят на воду до конца года

Океанографическое судно «Алмаз» проекта 22010 будет спущено на воду корабелами Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в четвертом квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ПСЗ Сергея Михайлова.

«Одна из главных задач ПСЗ на завершающий квартал года - спуск на воду "Алмаза" и "Воеводы"», - сказал Михайлов.

В октябре сообщалось, что готовность судна составляет 36%.

Суда проекта 22010 предназначены для исследования Мирового океана, оснащены обитаемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами «Русь» и «Консул». «Алмаз» также сможет использоваться при спасательных операциях, вести поиск затонувших кораблей на морском и океанском дне.

Для этих целей головное судно проекта по приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу отправилось к берегам Аргентины для поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан».