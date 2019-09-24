На Хмеймиме созданы защитные сооружения для новейших истребителей Су-35

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии построены защитные сооружения для новейших истребителей поколения 4++ Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других самолетов. Об этом «Звезде» сообщил заместитель командира смешанного авиационного полка Константин Долгов.

«Сооружения позволили значительно сократить подготовку к повторному вылету. Кроме того, здесь установлены кондиционеры, инженерно-технический и летный состав приближены к самой технике для выполнения задач. Тень влияет на сохранение самой техники, она не "выгорает", что позволяет продлить срок эксплуатации самой авиационной и обслуживающей техники», - рассказал Долгов.

По словам Долгова, к сооружениям подведена система горюче-смазочных материалов и организована централизованная подача топлива.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.