В России ведутся разработки истребителей шестого поколения

Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов сообщил, что в России уже ведется работа над шестым поколением истребителей.

«Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна», - заявил Хохлов в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что все остальные характеристики истребителя являются дальнейшим развитием уже существующих: он будет маневреннее, незаметнее и т. д.

В настоящее время Россия обладает истребителями пятого поколения Су-57. Они созданы с применением технологий малозаметности, способны вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.